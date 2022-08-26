ГИБДД России начала работу в Харькове — журнал За рулем

ГИБДД России начала работу в Харькове

Теперь жители города и области могут зарегистрировать транспорт и обменять водительские удостоверения.

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Сотрудники российской Госавтоинспекции начали прием жителей Харьковской области, желающих заменить регистрационные документы на автомобили и водительские удостоверения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Номера выдаются с цифровым кодом «188».

Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД находится в городе Купянске, на улице 1 Мая, доме номер 6. Но это временный адрес — готовится более удобное здание бывшего МРЭО на улице 1-я Сахарозаводская, д. 1б в том же городе Купянске.

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Прием граждан ведется 6 дней в неделю (с понедельника по субботу) с 9:00 до 18:00. Это уже пятое РЭО, открытое с начала августа на освобожденных территориях. До этого были открыты два подразделения в Херсонской области (в Херсоне и городе Голая Пристань) и в Запорожской области (в Мелитополе и Бердянске).

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«Расширение географии предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции на освобожденных территориях будет продолжено. Данная работа ведется для того, чтобы жители данных территорий могли получать госуслуги по обмену регистрационных документов на автомобили и водительских удостоверений максимально быстро и в комфортных условиях», — говорится в заявлении ГИБДД РФ.

  • Узнать больше о работе ГИБДД РФ в Запорожской и Херсонской областях можно здесь.
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак

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