Китайский автопроизводитель BYD закончил разработку нового кроссовера под названием Corvette 07. Внешне новинка будет напоминать BYD Tang.
Длина автомобиля составляет 4,82 метра, ширина — 1,92 метра, а высота —1,75 метра. Колесная база очень большая — 2,82 метра, что гарантирует просторный салон.
Автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, пишет сайт «Китайские автомобили». Основой станет 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 139 л.с.
В начальных комплектациях в гибридную силовую установку будет входить один электродвигатель мощностью 197 л.с., установленный на передней оси.
В максимальной комплектации Performance электромоторов будет уже два — на задней оси добавляется 204-сильный двигатель. В итоге суммарная мощность гибридной силовой установки будет составлять около 540 л.с.
Кроссовер уже готов к производству, которое должно начаться в ближайшие месяцы. Несмотря на мощность и технологичность, стоить BYD Corvette 07 будет недорого. Например, в Китае 197-сильная версия обойдется в сумму 250 тысяч юаней, что в переводе на наши деньги составляет примерно 2,1 млн рублей.
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Фото: BYD