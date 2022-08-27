BYD Corvette — новый кроссовер из Китая — журнал За рулем

BYD Corvette — новый кроссовер из Китая

Это уже совсем другой уровень — мощность топовой версии составляет 540 л.с. Ценник же будет начинаться от 2,1 млн рублей.

Материалы по теме
Chery не пустили на УАЗ

Китайский автопроизводитель BYD закончил разработку нового кроссовера под названием Corvette 07. Внешне новинка будет напоминать BYD Tang.

Длина автомобиля составляет 4,82 метра, ширина — 1,92 метра, а высота —1,75 метра. Колесная база очень большая — 2,82 метра, что гарантирует просторный салон.

Автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, пишет сайт «Китайские автомобили». Основой станет 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 139 л.с.

BYD Corvette — новый кроссовер из Китая

Материалы по теме
Названы лучшие места для отдыха в России — можно доехать на машинеДороги в вашем регионе наконец-то отремонтируют — все подробностиНовый побор для водителей в 2022

В начальных комплектациях в гибридную силовую установку будет входить один электродвигатель мощностью 197 л.с., установленный на передней оси.

В максимальной комплектации Performance электромоторов будет уже два — на задней оси добавляется 204-сильный двигатель. В итоге суммарная мощность гибридной силовой установки будет составлять около 540 л.с.

BYD Corvette — новый кроссовер из Китая

Материалы по теме
Какие еще китайские марки едут в Россию

Кроссовер уже готов к производству, которое должно начаться в ближайшие месяцы. Несмотря на мощность и технологичность, стоить BYD Corvette 07 будет недорого. Например, в Китае 197-сильная версия обойдется в сумму 250 тысяч юаней, что в переводе на наши деньги составляет примерно 2,1 млн рублей.

Фото: BYD

Наше новое видео
Одна цена! Новый Suzuki Jimny или б/у Jeep Wrangler?
Авторитет из 90-х: тот самый «шестисотый» на тестах «За рулем»
Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров155
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: