Японцы сравнили Aurus со «Зверем»: выглядит скромнее, но не уступит

Наш президент принял мудрое решение - производить собственные лимузины в России, считает паблик.

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Самым известным эксклюзивным автомобилем для высокопоставленных чиновников сверхдержавы является хорошо оснащенный «Зверь», на котором ездит президент США, пишет новостной веб-сайт Yahoo News Japan.

Машина президента России Владимира Путина не выглядит столь же внушительно, как автомобиль американской администрации, но привлекает внимание на фоне подъема патриотизма после украинского кризиса 2014 года и военной спецоперации, начавшейся в этом году. Отечественный Аурус Сенат, который некоторое время находился в стадии разработки, был завершен и представлен в 2018 году: Путин ехал на нем на церемонию инаугурации.

Продолговатые фары и большая решетка радиатора настолько похожи на те, что установлены в Rolls-Royce, что за это можно подать в суд. Но даже снайперская винтовка не может пробить толстые стекла дверей, и в случае, если шины проколоты, машиной можно управлять. Говорят, что автомобиль способен противостоять атакам с применением химоружия, как и машина президента США.

Раньше во время военного парада на Красной площади 9 мая министр обороны России Сергей Шойгу передвигался на угловатом автомобиле-кабриолете ЗИЛ. В 2019 году его также сменил Aurus. Было бы странно заменить ЗИЛ на Мерседес и прославлять победу в Великой Отечественной войне на немецком автомобиле, поэтому этот факт обрадовал россиян.

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Есть основания полагать, что двигатель автомобиля почти полностью создала компания Porsche, хотя и говорилось о совместной разработке. Россия — преемница СССР и военная держава, но она все еще не добилась прогресса в области производства гражданской продукции, считает издание.

Оно напоминает, насколько своевременным был этот шаг — пересадить президента с немецкого на отечественный автомобиль. После начала военной спецоперации на Украине компания Mercedes-Benz прекратила экспорт в Россию и свернула местное производство. Президента Путина критикуют за некоторые просчеты в сфере дипломатии и безопасности, но он принял очень мудрое решение производить собственные лимузины в России.

Запрет на ввоз иностранных премиум-моделей делает Aurus всё популярнее.

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Фото: ТАСС