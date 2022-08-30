Эти автопроизводители скоро покинут Россию

Простои заводов обходятся для них очень дорого, и пришло время принимать решение.

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Mercedes-Benz и Nokian продают свои российские активы и ведут переговоры о продаже своих заводов. Покупателем Mercedes-Benz может стать компания «Автодом». Nokian заявила о «контролируемом уходе» из России, но пока конкретный план не озвучен.

Оба производителя хотят сохранить возможность вернуться в Россию, когда геополитическая и экономическая ситуация в мире изменится.

По этому же пути вскоре могут пойти Volkswagen, Ford и BMW, делает прогноз независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

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«Рискну предположить, что эти автопроизводители потенциально стоят в первых рядах на продажу производственных площадок по выпуску автомобилей в нашей стране. Вполне вероятно, что такая возможность как минимум изучается руководством компаний», — цитируют «Известия» слова эксперта.

По его словам, в меньшей степени о продаже заводов в РФ задумываются японские и корейские автопроизводители.

Чтобы выпускать больше машин, АВТОВАЗ хочет набрать побольше сотрудников.

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Фото: «За рулем»