Что будет делать завод Lada Ижевск? Не только e-Largus!

Детали проекта пока неясны, но он обсуждается на уровне правительства Удмуртии. График реализации будут сверять регулярно.

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В ближайшие годы завод Lada Ижевск, потерявший производство семейства Lada Vesta (c 2023 года линейка будет производиться в Тольятти), может стать крупной площадкой для производства различных автокомпонентов. Сроки и номенклатура пока неясны, но вопрос обсуждается на уровне правительства Удмуртии. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

«АВТОВАЗ разработал дорожную карту по развитию предприятия. Главные задачи: запуск Lada e-Largus и выпуск комплектующих для Lada Vesta. Будем встречаться регулярно и сверять график реализации дорожной карты. Поручение министру промышленности республики — проработать вопрос организации на площадке индустриального парка Lada-Ижевск выпуска автозапчастей по программе импортозамещения», — написал Александр Бречалов в Telegram.

Отметим, что 29 августа LADA-Ижевск, как и основная площадка АВТОВАЗа в Тольятти, вернулся к 5-дневной рабочей неделе после длительного простоя, а Бречалов встретился с руководством и профсоюзом ижевского завода. Упомянутая дорожная карта — это, по сути, план развития проекта с указанием всех целей и последовательных шагов, а также всех исполнителей.

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Принимая решение о переносе производства Весты в Тольятти, руководство АВТОВАЗа сохранило в Ижевске выпуск комплектующих для этого семейства, штамповочное производство и производство пластика. В ближайшее время ижевскому подразделению предстоит освоить сборку электрических фургонов Lada e-Largus.

В правительстве Удмуртии считают, что эту модификацию ожидает большой спрос.

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