Еще одно подразделение ГИБДД появилось в Херсонской области

Здесь можно зарегистрировать автомобиль и обменять водительские удостоверения.

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ГИБДД продолжает работу по расширению географии предоставления госуслуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения.

Еще одно подразделение Госавтоинспекции начало прием граждан по вопросам замены регистрационных документов и водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации — в городе Геническе Херсонской области.

В первый же день работы сюда пришли более ста заявителей, желающих получить российские документы.

Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в Геническе расположено по адресу: ул. Возрождения, 170. Режим работы — со вторника по субботу, с 9.00 до 18.00.

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Таким образом, это уже третье подразделение Госавтоинспекции по регистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений, открывшееся в Херсонской области. Ранее на данной территории начали работу подразделения РЭО ГИБДД в Херсоне и городе Голая Пристань. Жителям Херсонской области выдают российские госномера транспортных средств с цифровым кодом «184».

Кроме того, еще два подразделения РЭО ГИБДД на данный момент работают в Запорожской области (в Мелитополе и Бердянске) и одно — в Харьковской области, в городе Купянске.

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