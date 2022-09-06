Еще одно подразделение ГИБДД появилось в Херсонской области

ГИБДД продолжает работу по расширению географии предоставления госуслуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения.
Еще одно подразделение Госавтоинспекции начало прием граждан по вопросам замены регистрационных документов и водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации — в городе Геническе Херсонской области.
В первый же день работы сюда пришли более ста заявителей, желающих получить российские документы.
Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в Геническе расположено по адресу: ул. Возрождения, 170. Режим работы — со вторника по субботу, с 9.00 до 18.00.
Таким образом, это уже третье подразделение Госавтоинспекции по регистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений, открывшееся в Херсонской области. Ранее на данной территории начали работу подразделения РЭО ГИБДД в Херсоне и городе Голая Пристань. Жителям Херсонской области выдают российские госномера транспортных средств с цифровым кодом «184».
Кроме того, еще два подразделения РЭО ГИБДД на данный момент работают в Запорожской области (в Мелитополе и Бердянске) и одно — в Харьковской области, в городе Купянске.
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