В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты — журнал За рулем

В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты

Да, этот семейный автомобиль стоит всего от 1,05 млн рублей.

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Компания Geely выпустила в продажу семиместный минивэн Jiaji L. По информации сайта Аutohome.com.cn, стоит этот большой и практичный автомобиль совсем недорого — от 119 800 юаней, или от 1 049 448 рублей.

Интересный факт: обратите внимание, что в Китае принято в сотнях указывать цифры «8», а не «9», как в России или Европе (например, у нас «округляют» цены до «900»: от 1 121 900 — такова начальная рекомендованная цена Лады Весты). В Китае верят, что цифра «8» приносит удачу.

В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты

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В топовой комплектации Geely Jiaji L стоит 142 800 юаней, или 1 250 928 рублей. В действительности купить за такие деньги Весту в России можно только подержанную — дилеры продолжают обвешивать автомобили допоборудованием и навязывать допуслуги, из-за чего новая Веста стоит около 2 млн рублей.

В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты

В Китае же за 1 049 448 рублей можно купить минивэн длиной 4826 мм, шириной 1909 мм, высотой 1695 мм и с огромной колесной базой — 2805 мм. В таком автомобиле с комфортом разместятся 7 человек и хватит места для багажа (513 литров).

В салоне Jiaji L есть цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а водителю помогают более десятка электронных систем безопасности и ассистентов.

В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты

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Под капотом минивэна установлен четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 181 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Как и положено семейному автомобилю, расход топлива у него весьма умеренный — 6,9 литра на 100 км пробега.

В России минивэны непопулярны сегодня, поэтому компания Geely может не привезти Jiaji L в нашу страну, да и по дороге автомобиль изрядно подорожает. Тем не менее, это глобальная модель и будет продаваться во многих странах.

Фото: Geely

В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты

Да, этот семейный автомобиль стоит всего от 1,05 млн рублей.

В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты — фото 1358492В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты — фото 1358494В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты — фото 1358495В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты
В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты

Да, этот семейный автомобиль стоит всего от 1,05 млн рублей.

В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты — фото 1358492В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты — фото 1358494В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты — фото 1358495В продаже появилась 7-местная модель по цене Весты
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