Нива обошла по популярности все кроссоверы, продающиеся в РФ

Creta и Seltos - только на четвертом и пятом местах. Renault Duster - вообще за пределами Топ-10.

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В августе Нива стала самым популярным автомобилем сегмента SUV на российском авторынке. Обэтом говорят опубликованные АЕБ цифры продаж новых легковых автомобилей в последнем летнем месяце. Стоит учесть, что под именем Lada Niva АВТОВАЗ теперь понимает семейство, состоящее из двух моделей — победу с точки зрения статистики отечественному бренду обеспечивают Niva Legend и Niva Travel.

Обе модели были восстановлены в производстве летом 2022 года и разошлись суммарным тиражом 2327 автомобилей — что на 1111 машин меньше, чем в августе прошлого года, но по сравнению с некоторыми соседями по сегменту это падение не кажется катастрофичным.

Впрочем, идущие на втором и третьем местах Haval Jolion и Geely Coolray вообще прибавили по отношению к прошлому году: дилеры реализовали, соответственно 1921 (+ 1227 экз.) и 1035 россиян (+ 275 экз.) автомобилей. Замыкают Топ-5 сегмента SUV некогда безоговорочно лидировавшая Hyundai Creta (796 машин, на 4706 (!) меньше, чем годом ранее) и Kia Seltos с результатом 688 покупателей (- 670 экз.).

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В десятку также вошли УАЗ Патриот, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Atlas Pro и Hyundai Santa Fe. За исключением Джили, в прошлом году на рынке не представленного, все упомянутые модели в августе 2022 года продавались значительно хуже, чем годом ранее.

А Нива отметилась и в США — попала в список самых надежных внедорожников в истории.

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Фото: АВТОВАЗ