Обновленный Kia Sorento - первые фото

В продажу кроссовер должен поступить уже скоро - в 2023 году.

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Kia Sorento нынешнего поколения появился в начале 2020 года, а значит в 2023 году кроссовер должен обновиться. И подготовка машины к продажам уже идет полным ходом — автомобиль проходит дорожные испытания.

Несмотря на плотный камуфляж, видно, что Sorento получит новые фары, которые будут иметь вертикальную компоновку, а не горизонтальную, как сейчас. Пока рано делать предположения, но, кажется, внешне автомобиль станет походить на Kia Telluride.

Сзади камуфляжа еще больше, но, кажется, навесили его зря — изменений там будет не так много. Фонари расположены там же, но, вероятно, изменится их графика. Выхлопная труба, которую видно на снимках, временная. В итоге будет либо два патрубка выхлопной системы, встроенных в бампер, либо патрубков не будет видно вообще.

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Об изменениях в линейке моторов ничего не известно, да и вряд ли они будут — компания прекратила разработки двигателей внутреннего сгорания и перешла на изыскания в области электромобилей.

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Фото: Motor1.com