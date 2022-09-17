В Китае сделали парящий над дорогой автомобиль — видео — журнал За рулем

В Китае сделали парящий над дорогой автомобиль — видео

В нем используется технология поездов на магнитной подвеске — никакого трения, никаких ям.

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При этом автомобиль легко разгоняется до скорости 230 км/ч, чего не может сделать при езде на колесах.

Исследователи из Юго-Западного университета Цзяотун проложили контактный рельс вдоль участка дороги протяженностью 7,9 км, а магнитными подушками оснастили восемь машин.

Колеса автомобилей висят в воздухе на высоте всего 35 миллиметров от дороги. Этого вполне достаточно, чтобы считать автомобиль летающим.

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Суть парящего автомобиля проста — в системе используются магниты, поля которых отталкивают друг друга. Управляя магнитными полями, можно левитировать над стальной дорогой и разгоняться до невероятных скоростей за счет отсутствия трения.

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«Нашим следующим шагом будет разработка реального транспортного средства — первого автомобиля на магнитной подвеске», — сказал руководитель исследовательской группы университета по исследованию технологии магнитной левитации доктор Зиганг Денг.

Фото, видео: YouTube

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