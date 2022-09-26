Раритетная Феррари полностью сгорела во время тест-драйва (видео)

У этой модели иногда пересыхают топливные шланги. В данном случае продавец говорит, что заменил их на новые. Видимо, не помогло.

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Для покупки спорткара Ferrari F355 GTB 1994 года выпуска Тарек Салах совершил путешествие из США во Францию, где находился этот серебристый автомобиль. Свой путь Тарек задокументировал в выложенных на Youtube видео, последним из которых, к сожалению, стал ролик с пожаром. Красивый серебристый автомобиль выгорел практически полностью, до голого металла.

К счастью для себя, покупку потенциальный владелец оформить не успел — то была ознакомительная поездка, в которой он сидел на месте пассажира. Он рассказывает, что в ходе поездки они с продавцом заметили небольшой дым сзади, сразу остановились и вышли из машины. Дальнейшие события развивались стремительно.

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Меж тем, Ferrari F355 GTB вообще печально известны своей склонностью к возгоранию — The Drive пишет, что помимо нескольких эпизодов, нашедших отражение на Youtube, четыре автомобиля компания отзывала официально из-за проблемы с топливными шлангами.

Иногда они проложены так, что пересыхают из-за повышенной температуры и теряют герметичность. В данном случае все шланги были заменены на новые, но и это не помогло.

А в России недавно загорелась Lada Vesta, и тоже прямо во время движения.

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Фото: The Drive

Видео: Youtube / Tarek Salah