VW перенесет заводы поближе к газу

В Европе назревает энергетический кризис, и держать там производства скоро будет невыгодно и невозможно.

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Концерн Volkswagen уже начал готовиться к переносу заводов из Германии, Словакии и Чехии в страны, где не ожидается энергетического кризиса.

Пока это только планы, план «Б», так сказать, на случай усугубления энергетического кризиса в Европе.

Если кризис продлится дольше полугода, то сборку автомобилей могут перенести в Южную Европу, поближе к портам, куда приходят танкеры с газом и нефтепродуктами.

Такие планы могут вызвать социальную напряжённость в Германии, Словакии и Чехии еще до переноса производств. На предприятиях VW там заняты сотни тысяч человек — 295 тысяч только в одной Германии. Все они могут остаться без работы. Кого-то переквалифицируют, а кого-то — уволят.

Пока же на предприятиях Volkswagen, как пишет РГ со ссылкой на слова управляющего директора подразделения силовых установок VW Майкла Хайнеманна, реализуется стратегия сокращения потребления газа.

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При этом у концерна в Европе есть завод, не испытывающий проблем с энергией. Находится от в Калужской области. Было у концерна и сотрудничество с ГАЗом в Нижнем Новгороде.

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Фото: Станислав Красильников/ТАСС