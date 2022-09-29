КАМАЗ отказался от участия в ралли «Дакар»

Участники команды не стали подписывать документы, осуждающие СВО на Украине.

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Знаменитая «синяя армада», заводская команда «КАМАЗ-мастер», традиционно представляющая Россию на ралли-марафонах Dakar, отказалась от участия в предстоящей гонке. Члены коллектива посчитали невозможным подписать документы, которые затребовала Международная автомобильная федерация. Пресс-служба команды официально прокомментировала ситуацию так:

Участие российских спортсменов в ралли «Дакар» обусловлено необходимостью подписания анкеты Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающей российскую спецоперацию в Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях», — говорится на официальном сайте команды.

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Напомним, что ралли-марафон пройдет по территории Саудовской Аравии с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Российская команда «КАМАЗ-мастер» является 19-кратным победителем этого ралли. Сообщение об отказе от участия в следующем «Дакаре» появилось на сайте команды 28 сентября.

Днем ранее КАМАЗ покинул Ханс Петер Мозер, запускавший в производство новое поколение грузовиков К5, созданное совместно с концерном Daimler Trucks.

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Фото: КАМАЗ-мастер