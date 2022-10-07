Найден способ прогнозировать поломки моторов — журнал За рулем

Найден способ прогнозировать поломки моторов

Это позволит делать более живучие двигатели.

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Исследователи из Университета Тохоку (Япония) разработали метод анализа для прогнозирования степени износа двигателя и появления задиров. Используя его, можно повысить срок службы компонентов любого оборудования.

Поршневые двигатели используют возвратно-поступательное движение для преобразования энергии горения. Наиболее же серьезные поломки в таких моторах происходят, когда масляная пленка на поверхности разрывается. Это приводит к повышенному трению деталей, быстрому износу и даже задирам.

Найден способ прогнозировать поломки моторов

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Поршневые пальцы и шатуны, находясь в движении, нуждаются в постоянной смазке. Однако для проверки эффективности смазки и установления степени износа необходимы длительные ресурсные испытания. Прогнозирование же и расчет износа без испытаний до сих пор считались невозможными.

Но группа ученых из Института гидродинамики Университета Тохоку под руководством профессора Джун Ишимото и компания Honda Motor Co., Ltd. разработали особый многофазный метод анализа.

Найден способ прогнозировать поломки моторов

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Они не только смоделировали и спрогнозировали трибологические свойства (раздел физики о контактном взаимодействии твердых тел при их относительном перемещении), но и определили степень дугообразной деформации поршневого пальца как причину заедания шатуна.

«Благодаря этому методу прогнозирования будет легче предотвратить ненужные повреждения в автомобильных двигателях и другом промышленном оборудовании», — сказал Ишимото.

Фото: Depositphotos

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