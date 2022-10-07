Найден способ прогнозировать поломки моторов

Это позволит делать более живучие двигатели.

Материалы по теме Названа скорость для обмана камер фиксации нарушений

Исследователи из Университета Тохоку (Япония) разработали метод анализа для прогнозирования степени износа двигателя и появления задиров. Используя его, можно повысить срок службы компонентов любого оборудования.

Поршневые двигатели используют возвратно-поступательное движение для преобразования энергии горения. Наиболее же серьезные поломки в таких моторах происходят, когда масляная пленка на поверхности разрывается. Это приводит к повышенному трению деталей, быстрому износу и даже задирам.

Поршневые пальцы и шатуны, находясь в движении, нуждаются в постоянной смазке. Однако для проверки эффективности смазки и установления степени износа необходимы длительные ресурсные испытания. Прогнозирование же и расчет износа без испытаний до сих пор считались невозможными.

Но группа ученых из Института гидродинамики Университета Тохоку под руководством профессора Джун Ишимото и компания Honda Motor Co., Ltd. разработали особый многофазный метод анализа.

Материалы по теме Топ самых грандиозных провалов сентября

Они не только смоделировали и спрогнозировали трибологические свойства (раздел физики о контактном взаимодействии твердых тел при их относительном перемещении), но и определили степень дугообразной деформации поршневого пальца как причину заедания шатуна.

«Благодаря этому методу прогнозирования будет легче предотвратить ненужные повреждения в автомобильных двигателях и другом промышленном оборудовании», — сказал Ишимото.

Фото: Depositphotos