Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета

Предполагается, что причиной взрыва послужила начиненная взрывчаткой фура, шедшая со стороны Краснодара.

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В субботу 8 октября около 6 утра на Крымском мосту произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась идущая по мосту фура, в результате чего загорелись несколько цистерн с горючим, находящимся в составе поезда, который в это время также следовал по мосту. Телеграм-канал Kub Mash публикует фотографию грузовика, ставшего, вероятно, причиной аварии.

По данным Kub Mash, эта фура могла явиться причиной взрыва на Крымском мосту

Фура, которая взорвалась на Крымском мосту, предположительно, выехала из Краснодара. (...) Предварительно, красный тягач, начинённый взрывчаткой, смог пройти через пост ГИБДД и сдетонировал на мосту», — сообщает источник.

Как известно, Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Следственный комитет РФ сообщил о том, что по факту происшествия на Крымском мосту возбуждено уголовное дело.

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Сейчас известно, что в результате взрыва на мосту возникли разрушения. По данным Национального антитеррористического комитета, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. При этом арка над судоходной частью пролива не пострадала и проходу кораблей ничто не угрожает.

Что касается автомобильного движения, то оно полностью перекрыто, люди будут переправляться на другой берег паромом.

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Фото: Telegram / kub_mash, Моя Феодосия / ТАСС, Алена Попова / ТАСС

Видео: Youtube / MNews World, Youtube / Sevastopol Life