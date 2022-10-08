Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета — журнал За рулем

Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета

Предполагается, что причиной взрыва послужила начиненная взрывчаткой фура, шедшая со стороны Краснодара.

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В субботу 8 октября около 6 утра на Крымском мосту произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась идущая по мосту фура, в результате чего загорелись несколько цистерн с горючим, находящимся в составе поезда, который в это время также следовал по мосту. Телеграм-канал Kub Mash публикует фотографию грузовика, ставшего, вероятно, причиной аварии.

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Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитетаПо данным Kub Mash, эта фура могла явиться причиной взрыва на Крымском мосту
По данным Kub Mash, эта фура могла явиться причиной взрыва на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета

Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета

Фура, которая взорвалась на Крымском мосту, предположительно, выехала из Краснодара. (...) Предварительно, красный тягач, начинённый взрывчаткой, смог пройти через пост ГИБДД и сдетонировал на мосту», — сообщает источник.

Как известно, Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Следственный комитет РФ сообщил о том, что по факту происшествия на Крымском мосту возбуждено уголовное дело.

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Сейчас известно, что в результате взрыва на мосту возникли разрушения. По данным Национального антитеррористического комитета, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. При этом арка над судоходной частью пролива не пострадала и проходу кораблей ничто не угрожает.

Фото: Telegram / kub_mash, Моя Феодосия / ТАСС, Алена Попова / ТАСС

Видео: Youtube / MNews World, Youtube / Sevastopol Life

Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета

Предполагается, что причиной взрыва послужила начиненная взрывчаткой фура, шедшая со стороны Краснодара.

Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета — фото 1364065Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета — фото 1364063Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета — фото 1364059Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета
Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета

Предполагается, что причиной взрыва послужила начиненная взрывчаткой фура, шедшая со стороны Краснодара.

Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета — фото 1364059Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета — фото 1364063Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета — фото 1364065Взрыв на Крымском мосту: видео и заявление Следственного комитета
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