Стало известно, когда начнут действовать изменения в ПДД

Основных блоков поправок три.

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Утвержденные Правительством России новые дополнения в ПДД начнут действовать с 1 марта 2023 года, об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

В основном поправки касаются электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес, которые получили особый статус и теперь объединены в понятие СИМ (средства индивидуальной мобильности). Ездить на них можно со скоростью не более 25 км/ч, а при движении совместно с пешеходами преимущество всегда будет у пешеходов .

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Также вносятся поправки в организацию движения: на направляющих островках и островках безопасности введен полный запрет движения, остановки и стоянки.

Утверждены два новых дорожных знака: один из них обозначает зарядку для электромобилей, другой информирует о запрете движения автобусов.