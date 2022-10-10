Стало известно, когда начнут действовать изменения в ПДД — журнал За рулем

Стало известно, когда начнут действовать изменения в ПДД

Основных блоков поправок три.

Материалы по теме
Медсправка для сдачи на права будет не нужна. Появятся и другие новшества

Утвержденные Правительством России новые дополнения в ПДД начнут действовать с 1 марта 2023 года, об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

В основном поправки касаются электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес, которые получили особый статус и теперь объединены в понятие СИМ (средства индивидуальной мобильности). Ездить на них можно со скоростью не более 25 км/ч, а при движении совместно с пешеходами преимущество всегда будет у пешеходов.

Материалы по теме
Дорога в школу — как обезопасить ребенкаШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Громкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

Материалы по теме
Начинается чехарда с ПДД — будьте внимательны

Также вносятся поправки в организацию движения: на направляющих островках и островках безопасности введен полный запрет движения, остановки и стоянки.

Утверждены два новых дорожных знака: один из них обозначает зарядку для электромобилей, другой информирует о запрете движения автобусов.



Фото: Depositphotos

Какие новые ПДД вы приветствуете?

Возможно ответов: 2
Антикризисные запчасти: экономим по-умному
Наше новое видео
Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа
Тест самого раннего ВАЗ-2103 из сохранившихся
Тест нового кроссовера. Опять «китаец»? Не совсем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров719
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: