Нам рассказали, откуда теперь привозят машины в Россию

Только в августе 2022 года в нашу страну было импортировано 10,3 тыс. иномарок.

67,2% новых автомобилей в августе было ввезено из Китая, сообщает «Автостат».

Далее по списку:

Южная Корея (доля — 8,7%)

Казахстан (3,9%)

ОАЭ (3,7%)

Япония (3,6%).



Также в августе было импортировано 23,3 тыс. автомобилей с пробегом. Основной их поставщик — Япония, в августе из этой страны было завезено 76% от общего объема.

Автомобили с пробегом везут из Белоруссии — 5,3%, Армении (4,9%), Германии (4,7%), Южной Кореи (3,6%) и других стран.

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В основном перевозкой новых машин занимаются юридические лица, но доля физлиц неуклонно растет: если в январе она составляла 3%, то уже в августе дошла до 23%.

Подержанные автомобили из-за границы везут, в основном, физические лица — в январе ими было импортировано 96%, в августе — 99%. При этом количество ввозимых б/у машин с начала года увеличилось практически в 2 раза.