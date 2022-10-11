Нам рассказали, откуда теперь привозят машины в Россию

67,2% новых автомобилей в августе было ввезено из Китая, сообщает «Автостат».
Далее по списку:
- Южная Корея (доля — 8,7%)
- Казахстан (3,9%)
- ОАЭ (3,7%)
- Япония (3,6%).
Также в августе было импортировано 23,3 тыс. автомобилей с пробегом. Основной их поставщик — Япония, в августе из этой страны было завезено 76% от общего объема.
Автомобили с пробегом везут из Белоруссии — 5,3%, Армении (4,9%), Германии (4,7%), Южной Кореи (3,6%) и других стран.
В основном перевозкой новых машин занимаются юридические лица, но доля физлиц неуклонно растет: если в январе она составляла 3%, то уже в августе дошла до 23%.
Подержанные автомобили из-за границы везут, в основном, физические лица — в январе ими было импортировано 96%, в августе — 99%. При этом количество ввозимых б/у машин с начала года увеличилось практически в 2 раза.
- Статистика маркетплейсов подтверждает, что интерес к бэушкам усилился.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.