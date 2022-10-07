Россия пересаживается на б/у? Рынок авто с пробегом «пошел на взлет» — журнал За рулем

Россия пересаживается на б/у? Рынок авто с пробегом «пошел на взлет»

В третьем квартале 2022 года продажи автомобилей с пробегом по сравнению со вторым кварталом выросли на 36%.

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При этом показатели третьего квартала соответствуют тем, что были годом ранее. Более того, эксперты «Авито Авто» утверждают, что в некоторых регионах — в частности, в Дагестане, Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях — количество сделок по «бэушкам» значительно выросло не только в сравнении со вторым кварталом текущего года, но и по отношению к прошлому году.

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Всплеск интереса к подержанным автомобилям и впрямь значительный, вот сравнение с третьим кварталом прошлого года:

  • Дагестан: + 9,4%
  • Омская область: + 27%
  • Красноярский край: + 34,7%
  • Новосибирская область: + 45%

«К лету 2022 года дилерам автомобилей с пробегом удалось адаптироваться к новым рыночным условиям и наладить процессы, позволяющие эффективно пополнять склад, в частности — выкуп авто у частных продавцов. Кроме того, летом 2022 года баланс спроса и предложения на рынке автомобилей с пробегом выровнялся, что привело к стабилизации цен. В июне-июле средняя стоимость автомобилей на Авито Авто не росла, более того — в июне она опустилась на 2,5% по сравнению с маем», — заявил Вадим Иванов, директор категории Автомобили в Авито.

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В рейтинге самых продаваемых авто с пробегом в сегментах до 1,5 млн рублей, до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей лидируют, соответственно, Lada Priora, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser... А вот средний возраст покупаемого подержанного автомобиля за год сильно изменился.

  • Если год назад россияне присматривали пяти- или семилетнюю иномарку с пробегом, со сегодня средний возраст — 10 лет...
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Фото: Depositphotos

Россия пересаживается на б/у авто, а вы?

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