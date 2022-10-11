Страховщики рассказали, насколько подорожало ОСАГО

В большинстве регионов средняя премия изменилась несущественно, а в ряде регионов даже снизилась, отметили в РСА.

Материалы по теме Названы способы обмана при покупке электронных ОСАГО

Средняя премия (плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику) за неделю с 26 сентября по 2 октября в целом по РФ составила 7683 рубля, что на 10% выше средней премии , которая была в последнюю неделю до расширения тарифного коридора (6985 рублей), следует из оперативных данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

Тарифный коридор при этом расширился на 26%.

В 64 регионах РФ рост средней премии по ОСАГО оказался в пределах 15%, из них в 28 регионах он не превысил 10%. В трех регионах РФ средняя премия снизилась:

в Республике Саха — на 7% (с 6131 до 5670 рублей)

в Ямало-Ненецком автономном округе — на 5% (с 7411 до 7067 рублей)

в Ханты-Мансийском автономном округе — на 4% (с 7686 до 7388 рублей).

В топ-5 регионов по количеству проживающих в них автовладельцев средняя премия по ОСАГО выросла на 9–15%:

в Москве — на 9% (с 11 012 до 12 054 рублей)

в Московской области — на 15% (с 8868 до 10 247 рублей)

в Санкт-Петербурге — на 14% (с 9213 до 10 462 рублей)

в Краснодарском крае — на 10% (с 6714 до 7407 рублей)

в Республике Башкортостан — также на 10% (с 6194 до 6843 рублей).

При этом цены в справочниках, которыми сейчас пользуются страховщики при расчете выплат по ОСАГО, выросли на 30%, отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Это привело к ощутимому росту средней выплаты по обязательной «автогражданке»: уже в июле она составила более 80 тысяч рублей. По данным Банка России, в целом инфляция по стране сейчас составляет 14–15%, и не секрет, что инфляция на автомобильные запчасти существенно выше.

Относительно скромный рост средней цены на полисы ОСАГО — всего на 10% в этих условиях страховщики объясняют о высокой конкуренции между страховыми компаниями за безубыточных клиентов.