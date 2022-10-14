Обновлен кроссовер Geely Tugella - цены и комплектации

Внешне автомобиль почти не изменился - больше всего новаций в оснащении.

В ближайшее время китайская компания Geely начнет продажи на российском рынке обновленного купе-кроссовера Geely Tugella 2022-го модельного года. Автомобиль получил несколько высокотехнологичных решений, а также новую топовую комплектацию Flagship Sport.

Рекомендованные розничные цены Geely Tugella

в комплектации Luxury — 3 999 990 рублей

в комплектации Flagship — 4 199 990 рублей

в комплектации Flagship Sport — 4 299 990 рублей.

Обновления коснулись переднего и заднего бамперов автомобиля. Изменена и решетка радиатора, состоящая теперь из стильных трехмерных ячеек. Патрубки выхлопной системы получили сдвоенный дизайн, что придает автомобилю более спортивный вид.

Благодаря появлению обивки потолка черного цвета салон нового Geely Tugella стал более элегантным. В обновленной версии кроссовера установлена премиальная аудиосистема с 12 динамиками, сабвуфером и четырьмя USB-слотами и проекционный HUD-дисплей, транслирующий показатели бортового компьютера на ветровое стекло.

В комплектации Flagship Sport двухцветный окрас кузова, включая черные молдинги на окнах, крышу, рейлинги, корпуса наружных зеркал и накладки на дверях; 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, также черного цвета. На дверце багажного отсека установлен черный спойлер.

Автомобиль оснащен широким набором систем безопасности и комфорта. В частности: функциями помощи при экстренном торможении и движении на склоне, ассистентом удержания в заданной полосе, а также системами автоматического экстренного торможения с обнаружением пешеходов, распознавания дорожных знаков и мониторинга усталости водителя.

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Дополнительную защиту обеспечивают шесть подушек безопасности. Полезным дополнением стали камеры кругового обзора 360°, а также передние и задние датчики парковки.

Сиденье водителя оборудовано электрическими настройками в восьми направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в четырех направлениях. По шести позициям также настраивается кресло переднего пассажира. Салонное зеркало заднего обладает функцией автоматического затемнения, а ветровое стекло и форсунки стеклоомывателя имеют функции обогрева.

Купе-кроссовер Geely Tugella оснащен турбомотором объемом 2,0 литра, мощностью 238 л.с., и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Фото: Geely