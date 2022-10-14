Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации — журнал За рулем

Обновлен кроссовер Geely Tugella - цены и комплектации

Внешне автомобиль почти не изменился - больше всего новаций в оснащении.

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В ближайшее время китайская компания Geely начнет продажи на российском рынке обновленного купе-кроссовера Geely Tugella 2022-го модельного года. Автомобиль получил несколько высокотехнологичных решений, а также новую топовую комплектацию Flagship Sport.

Рекомендованные розничные цены Geely Tugella

  • в комплектации Luxury — 3 999 990 рублей
  • в комплектации Flagship — 4 199 990 рублей
  • в комплектации Flagship Sport — 4 299 990 рублей.

Обновления коснулись переднего и заднего бамперов автомобиля. Изменена и решетка радиатора, состоящая теперь из стильных трехмерных ячеек. Патрубки выхлопной системы получили сдвоенный дизайн, что придает автомобилю более спортивный вид.

Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации

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Благодаря появлению обивки потолка черного цвета салон нового Geely Tugella стал более элегантным. В обновленной версии кроссовера установлена премиальная аудиосистема с 12 динамиками, сабвуфером и четырьмя USB-слотами и проекционный HUD-дисплей, транслирующий показатели бортового компьютера на ветровое стекло.

Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации

В комплектации Flagship Sport двухцветный окрас кузова, включая черные молдинги на окнах, крышу, рейлинги, корпуса наружных зеркал и накладки на дверях; 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, также черного цвета. На дверце багажного отсека установлен черный спойлер.

Автомобиль оснащен широким набором систем безопасности и комфорта. В частности: функциями помощи при экстренном торможении и движении на склоне, ассистентом удержания в заданной полосе, а также системами автоматического экстренного торможения с обнаружением пешеходов, распознавания дорожных знаков и мониторинга усталости водителя.

Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации

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Дополнительную защиту обеспечивают шесть подушек безопасности. Полезным дополнением стали камеры кругового обзора 360°, а также передние и задние датчики парковки.

Сиденье водителя оборудовано электрическими настройками в восьми направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в четырех направлениях. По шести позициям также настраивается кресло переднего пассажира. Салонное зеркало заднего обладает функцией автоматического затемнения, а ветровое стекло и форсунки стеклоомывателя имеют функции обогрева.

Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации

Купе-кроссовер Geely Tugella оснащен турбомотором объемом 2,0 литра, мощностью 238 л.с., и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Geely

Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации

Внешне автомобиль почти не изменился — больше всего новаций в оснащении.

Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации — фото 1365160Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации — фото 1365161Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации — фото 1365162Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации — фото 1365163Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации
Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации

Внешне автомобиль почти не изменился — больше всего новаций в оснащении.

Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации — фото 1365161Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации — фото 1365160Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации — фото 1365162Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации — фото 1365163Обновлен кроссовер Geely Tugella — цены и комплектации
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