Некомплектные автомобили Lada начали дособирать. Это надолго?

В минувшее воскресенье за две смены удалось укомплектовать более шестисот машин.

Материалы по теме АВТОВАЗ выпустил множество некомплектных машин — куда их теперь денут?

За первую половину осени на внутренних территориях завода АВТОВАЗ в Тольятти скопилось множество автомобилей, в которых отсутствует ряд комплектующих. По некоторым оценкам, счет некомплектным машинам идет на тысячи экземпляров. Как сообщали независимые СМИ, на конвейере не хватает ремней безопасности, жгутов проводов, топливных рамп. Сам факт сборки некомплектных машин официально признавали и на заводе.

Однако ситуация, похоже, начала меняться в лучшую сторону. Как сообщает (https://vk.com/wall-188649544_39126) Avtograb News, некомплектные автомобили Granta и Niva активно доукомплектовывались работниками завода в минувшее воскресенье. Рабочим оплачивали сверхурочную работу в двойном размере.

На внедорожники Niva Legend устанавливали топливные рампы и ремни безопасности, на Niva Travel — топливные рампы, жгуты проводов, бамперы и фары, а на Granta — электроусилители рулевого управления и мелкие детали.

Материалы по теме Уничтожение коллекции редких прототипов Lada оказалось фейком

Всего за две смены было укомплектовано около 600 автомобилей. Планируется, что работа продолжится в вечерние и ночные смены, а также в выходные дни, и, при таком темпе, затоваривание будет ликвидировано довольно быстро. Единственное (но сложное в текущей ситуации) условие — наличие необходимых комплектующих.

В сентябре АВТОВАЗ в очередной раз точечно доработал конструкцию Гранты и Нивы.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС