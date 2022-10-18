Подсчитано, сколько копят на автомобиль в разных регионах РФ

В рамках нового исследования взято за основу, что на покупку машины ежемесячно откладывается 50% зарплаты, накопления не тратятся и лежат в банке по ставке 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц, пишут эксперты РИА «Новости». Авторы исследования учли среднюю цену нового авто в РФ (около 2,3 миллиона рублей), оценили медианные зарплаты за год за вычетом НДФЛ и таким образом определили количество лет, необходимое для сбора денег на новую машину.
Топ-10 регионов по скорости накопления денег на новую машину (количество лет)
- Чукотка — 3,7
- ЯНАО — 3,9
- Магаданская область — 4,3
- НАО — 4,4
- Камчатка — 4,6
- Москва — 4,7
- ХМАО — 4,8
- Сахалинская область — 5,0
- Якутия — 5,2
- Мурманская область — 5,7
Жителю Санкт-Петербурга требуется 5,8 года, чтобы купить новый авто. А жители большинства регионов РФ потратят на это от 6 до 10 лет. Но это не предел: на двух последних местах расположились Кабардино-Балкария и Ингушетия, где для покупки новой машины требуется 11,3 года.
В среднем же по России срок накопления на новый автомобиль — около восьми лет. Подсчитано также, сколько времени у среднестатистического россиянина уйдет на покупку подержанного авто: 4,5 года.
- А что с покупкой авто в кредит? Правда ли, что в России новый бум автокредитования?
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Фото: Семен Лиходеев / ТАСС