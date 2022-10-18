Подсчитано, сколько копят на автомобиль в разных регионах РФ — журнал За рулем

Подсчитано, сколько копят на автомобиль в разных регионах РФ

В среднем на это уходит около восьми лет, но в зависимости от региона показатель сильно меняется. Из неожиданного: Санкт-Петербург не вошел в топ-10 по скорости накопления денег. Москва — за пределами топ-5.

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В рамках нового исследования взято за основу, что на покупку машины ежемесячно откладывается 50% зарплаты, накопления не тратятся и лежат в банке по ставке 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц, пишут эксперты РИА «Новости». Авторы исследования учли среднюю цену нового авто в РФ (около 2,3 миллиона рублей), оценили медианные зарплаты за год за вычетом НДФЛ и таким образом определили количество лет, необходимое для сбора денег на новую машину.

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Топ-10 регионов по скорости накопления денег на новую машину (количество лет)

  • Чукотка — 3,7
  • ЯНАО — 3,9
  • Магаданская область — 4,3
  • НАО — 4,4 
  • Камчатка — 4,6 
  • Москва — 4,7
  • ХМАО — 4,8 
  • Сахалинская область — 5,0
  • Якутия — 5,2
  • Мурманская область — 5,7

Жителю Санкт-Петербурга требуется 5,8 года, чтобы купить новый авто. А жители большинства регионов РФ потратят на это от 6 до 10 лет. Но это не предел: на двух последних местах расположились Кабардино-Балкария и Ингушетия, где для покупки новой машины требуется 11,3 года.

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В среднем же по России срок накопления на новый автомобиль  — около восьми лет. Подсчитано также, сколько времени у среднестатистического россиянина уйдет на покупку подержанного авто: 4,5 года.

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

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