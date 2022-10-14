В России новый бум автокредитов? Специалисты дали полный расклад

Действительно ли россияне начали активно брать автокредиты? Не все так однозначно — смотря с чем сравнивать!

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После полнейшей стагнации весной рынок автокредитов вновь оживает, причем довольно впечатляющими темпами. Почему это произошло? Являются ли нынешние схемы кредитования выгодными для автомобилистов? И действительно ли сейчас в России выдается очень много автокредитов? С этими вопросами старейшее и самое авторитетное автомобильное издание «За рулем» обратилось к экспертам.

«Спрос на автокредитование в России в марте-апреле 2022 года оставался на чрезвычайно низком уровне из-за высоких процентных ставок банков, а также растущих цен на автомобили. Средняя стоимость нового автомобиля в этом году достигла почти 2,3 млн рублей. С мая, после снижения ключевой ставки ЦБ РФ, автокредиты снова стали популярны среди россиян», — сообщает пресс-служба группы компаний «Автодом».

При этом кредит позволяет зафиксировать цену автомобиля. Спрос на автокредиты стимулирует также госпрограмма льготного автокредитования: можно приобрести авто со скидкой до 20%, однако это предложение распространяется только на новые отечественные автомобили. Тем не менее, по данным источника, в августе объем выданных автокредитов в стране вырос на 16,8% к июлю.

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В то же время с начала года в России предоставили автокредитов на 433 млрд рублей, что на 40% меньше, чем в 2021 году, говорят в «Автодоме». В настоящее время в среднем до 80% автокредитов банки предоставляют на покупку автомобилей с пробегом, хотя в прежние годы значительная часть кредитов приходилась на новые авто.

Мы составили полный список действующих сейчас льгот при покупке авто.

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