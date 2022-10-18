Новый внедорожник Chery — первое фото — журнал За рулем

Новый внедорожник Chery — первое фото

Вам кажется, что вы его уже видели? Нет, это был «старший брат».

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Несколько дней назад в интернете появились изображения нового внедорожника Chery, напоминающего дизайном новый Land Rover Defender. Этот автомобиль под названием Jetour T-1 скоро поступит в производство.

Вслед за ним на конвейер встанет еще один внедорожник со схожим дизайном New Energy Hardcore.

Судя по рендерам, новая машина, как и Jetour T-1, имеет «парящую» крышу, прямые линии, большие колесные арки и запасное колесо, спрятанное в квадратном кофре на двери багажника.

Новый внедорожник Chery — первое фотоJetour T-1
Jetour T-1

Новый внедорожник Chery — первое фотоJetour T-1
Jetour T-1

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Но по своим габаритам новинка гораздо меньше, чем Т-1. Сравнить ее размеры можно, например, с Hyundai Creta первого поколения. Длина автомобиля составит 4200 мм, ширина — 1830 мм, а высота — 1700 мм. Но при этом колесная база будет достигать 2,7 метра против почти 2,6 метра у той же Креты. Cнаряженная масса китайского внедорожника сопоставима с массой корейского кроссовера — около 1375 кг.

Новый внедорожник Chery — первое фото

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Китайские автопроизводители знают, насколько популярны и востребованы кроссоверы и внедорожники в России. Следовательно, новинка, скорее всего, будет продаваться и в нашей стране.

Фото: Autohome.com.cn

Новый внедорожник Chery — первое фото

Вам кажется, что вы его уже видели? Нет, это был «старший брат».

Новый внедорожник Chery — первое фото — фото 1365840Новый внедорожник Chery — первое фото — фото 1365842Новый внедорожник Chery — первое фото — фото 1365839Новый внедорожник Chery — первое фото
Новый внедорожник Chery — первое фото

Вам кажется, что вы его уже видели? Нет, это был «старший брат».

Новый внедорожник Chery — первое фото — фото 1365839Новый внедорожник Chery — первое фото — фото 1365840Новый внедорожник Chery — первое фото — фото 1365842Новый внедорожник Chery — первое фото
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