Дорога из Москвы в Казань сократится в два раза

Доехать от столицы России до столицы Татарстана можно будет всего за 6–7 часов.

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Запущено движение по новому участку трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Его протяженность составляет 26,1 километра. Ограничение скорости на участке составляет 110 км/ч.

«Одно из главных событий сегодня, конечно, это открытие второго участка на М-12. Его сдали на год раньше срока! О перспективах М-12, как части маршрута „Запад-Восток“, мы сегодня много с коллегами говорили. Есть общее понимание, что трассу нужно вести дальше, создавать единый маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока», — цитирует РГ слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Чтобы завершить второй этап трассы, нужно построить еще 11 километров дороги, что будет сделано до конца 2022 года. Тогда он соединит пересечение с региональной дорогой «Волга — Столбищи» в Собинском районе с пересечением с федеральной автодорогой Р-132 «Золотое кольцо» (Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума) в Судогодском районе.

При строительстве уже возведены и будут возводиться пятнадцать искусственных сооружений. Это мосты через реки Ворша, Колокша и Клязьма, путепроводы через трассу М-7 «Волга» и железные дороги.

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Для оплаты проезда по новой дороге не нужно останавливаться — работает безбарьерная система взимания платы «Свободный поток».

Напомним, что автодорога М-12 пройдет через пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также через Чувашию и Татарстан. Поездка по ней от Москвы до Казани без превышения скорости займет уже не 12 часов, как по М-7, а всего 6,5 часов. Стоимость проезда составит около 3000 рублей без учета скидок по программе лояльности (15%).

Покупать китайские машины станет еще выгоднее — скоро цены на них заметно снизятся.

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Фото: ТАСС