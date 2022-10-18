КАМАЗ экипировал мобилизованных сотрудников на 150 тыс. рублей

В каждом комплекте для мобилизованных 44 предмета.

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Делегация ПАО «КАМАЗ» посетила казанский сборный пункт мобилизованных, где передала призванным в рамках частичной мобилизации камазовцам экипировочные комплекты.

Каждый индивидуальный мобилизационный комплект камазовца собран на 150 тыс. рублей и состоит из 44 предметов, включая аптечку, сухпаек, гигиенический несессер. Летнее и зимнее обмундирование и каску с бронежилетом «КАМАЗ» закупил у российских поставщиков.

По оценке инструкторов сборного пункта — опытных офицеров, побывавших в горячих точках, бронежилеты компания закупила лучшие из тех, что сегодня представлены на отечественном рынке.

Вся экипировка приобретена с запасом, поэтому будущим мобилизованным с КАМАЗа доставка таких наборов уже не понадобится — они отправятся на сборный пункт в Казань уже полностью экипированными. В перспективе возможно расширение перечня экипировки.

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На сегодняшний день с КАМАЗа призвали 35 человек: это мужчины в возрасте 21–35 лет, отслужившие в армии. Для этой категории персонала предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей, а профком компании единоразово выплатит 25 тыс. рублей мобилизованным членам профсоюза.

Также автогигант обязался оказывать помощь родственникам, если те за ней обратятся. Это будет забота на постоянной основе.

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