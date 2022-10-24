Автокомпоненты из Узбекистана: такие скоро будут

Сейчас для этого наиболее благоприятная конъюнктура, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Наша страна заинтересована в том, чтобы узбекские производители автокомпонентов приходили на наш рынок — сейчас для этого складывается достаточно благоприятная конъюнктура. Об этом вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сказал во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

В целом, потенциал промышленного сотрудничества между странами довольно высок, Мантуров оценил его в 8,5 млрд долларов. Товарооборот между государствами растет бурными темпами: только за последние полгода он увеличился на 37%, до 5,3 млрд долларов.

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Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана, наши компании уже вложили в промышленность страны около 10 млрд долларов, передает его слова ТАСС. В основном, это нефтегазовый и энергетический сектор, телекоммуникации, агропромышленный комплекс, но и об автомобилях забывать не стоит.

Мантуров отметил, что речь не только о российских проектах в Узбекистане, в числе которых совместное производство грузовых и легковых автомобилей, но и о «развитии на периметре третьих стран», хотя не стал развивать эту мысль.

Сейчас в нашей стране ощущается нехватка автокомпонентов, особенно для иномарок. Параллельный импорт, на который возлагались большие надежды, пока не намного улучшил ситуацию.