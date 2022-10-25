Британец за рулем Нивы в первый раз - вот его реакция (видео)

Буквально всё в автомобиле вызвало у неподготовленного блогера изумление.

Материалы по теме Как в Германии тюнингуют российскую Ниву (видео)

Известный видеоблогер Мэт Уотсон из Великобритании выпустил обзор на российский внедорожник Lada Niva Legend. Перевод на русский опубликовал Youtube-канал «Авто Новости» и, к сожалению, это перевод машинный и весьма посредственный. Однако сам ролик заслуживает внимания. Ведь буквально всё в Ниве оказалось для Мэта в новинку.

В отличие от своего японского коллеги, который смог разобраться во многих нюансах, Уотсон выбрал комментарий в ироничном стиле. Недоумение вызвала и запаска под капотом, и расположение ручки открывания багажника, и даже бамперы, выхлопная труба и брызговики. В городе ездить оказалось неудобно, на трассе — медленно и шумно, и лишь на бездорожье Нива, по мнению британца, «делает хорошую работу».

Вместе с тем, нельзя не отметить, что Нива в Европе, пользуется стабильным спросом (в Германии, например, ее не просто продают, но и тюнингуют), и даже скептичный Мэт Уотсон в финале рекламирует местного продавца этих машин, заявляя, что «если вам, как мне, нравятся странные машины, вам нужно ее купить».