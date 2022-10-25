Британец за рулем Нивы в первый раз — вот его реакция (видео) — журнал За рулем

Британец за рулем Нивы в первый раз - вот его реакция (видео)

Буквально всё в автомобиле вызвало у неподготовленного блогера изумление.

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Как в Германии тюнингуют российскую Ниву (видео)

Известный видеоблогер Мэт Уотсон из Великобритании выпустил обзор на российский внедорожник Lada Niva Legend. Перевод на русский опубликовал Youtube-канал «Авто Новости» и, к сожалению, это перевод машинный и весьма посредственный. Однако сам ролик заслуживает внимания. Ведь буквально всё в Ниве оказалось для Мэта в новинку.

В отличие от своего японского коллеги, который смог разобраться во многих нюансах, Уотсон выбрал комментарий в ироничном стиле. Недоумение вызвала и запаска под капотом, и расположение ручки открывания багажника, и даже бамперы, выхлопная труба и брызговики. В городе ездить оказалось неудобно, на трассе — медленно и шумно, и лишь на бездорожье Нива, по мнению британца, «делает хорошую работу».

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Вместе с тем, нельзя не отметить, что Нива в Европе, пользуется стабильным спросом (в Германии, например, ее не просто продают, но и тюнингуют), и даже скептичный Мэт Уотсон в финале рекламирует местного продавца этих машин, заявляя, что «если вам, как мне, нравятся странные машины, вам нужно ее купить».

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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