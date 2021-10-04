Японского журналиста очаровала Niva Legend

Он предположил, что она успокаивает японцев, потому что «не напичкана технологиями».

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Фумио Огава, журналист издания Asahi Shimbun, поведал читателям свои впечатления от российского внедорожника Нива. Огава вспомнил, что еще в 1980-х он ездил на неофициально ввезенной в Японию Ниве, и уже тогда ему казалось, что это «автомобиль, который прибыл издалека на машине времени»: двигатель был шумным, ездового комфорта отчаянно не хватало. Однако общее мнение японца о Ниве — скорее комплиментарное.

На мой взгляд, единственное, что было хорошего в Ниве, — это компактность и симпатичный дизайн. Ее до сих пор импортируют, хотя и в очень небольших количествах, и время от времени вы можете увидеть женщину лет тридцати, счастливо катающуюся на Ниве по токийскому району Сетагая, где я живу. Возможно, Нива изменилась. Или, возможно, следует думать, что изменилось восприятие автомобилей. Может быть, тот факт, что автомобиль не напичкан технологиями, успокаивает людей», — цитирует Огаву издание Иносми.

Сообщество Lada Niva Documentary публикует эту фотографию Lada Niva в Японии с указанием, что там название модели произносится как «Рада Ниба»

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Журналист добавляет, что это очаровательный продвинутый автомобиль, который может преодолевать бездорожье. И да, кое в чем японский журналист не совсем разобрался: приписал Ниве подключаемый полный привод (вместо постоянного), а среди спортивных успехов Нивы указал третье место на «Дакаре» 1981 года, забыв про второе — в 1982-м...

Вместе с тем, Огава упоминает, что серийный внедорожник с несущим кузовом был по достоинству оценен на Западе, а популярность Нивы в России не позволила Group Renault снять ее с производства, как планировалось, а вместо этого запустить обновленную версию Niva Legend.

Модель Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva) в Японии тоже неофициально продают, причем по цене, в два раза превышающей российскую.

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Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary