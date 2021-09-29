В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас — журнал За рулем

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В Японию завезли Lada Niva Travel - в два раза дороже, чем у нас

На японский рынок российский внедорожник завозит серый импортер.

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До Японии добралась крупная партия леворульных Lada Niva Travel. Модель представлена в комплектации Luxe с пакетом Off-road стоимостью 3,48 миллиона иен (около 2 280 000 рублей по актуальному курсу).

Напомним, в России продажи Niva Travel стартовали в феврале 2021-го. Внедорожник в нашей стране стоит от 820 900 до 982 900 рублей.

В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас

Lada Niva Travel в топовой версии оборудована кондиционером, мультимедиасистемой с камерой заднего вида, ABS и EBD, электростеклоподъемниками, подогревом кресел, а также шноркелем, грязевой резиной, защитным обвесом и 16-дюймовыми литыми дисками.

В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас

В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас

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Машина оснащается постоянным полным приводом, 80-сильным атмосферником объемом 1,7 литра, 5-ступенчатой механикой, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

В Японию поставки продукции Lada осуществляет серый импортер Le Parnass. Токийский автосалон закупает машины во Владивостоке у «Восток-Лада». В Японию уже успели завезти Largus Cross, Niva Legend и даже Vesta Sport.

В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас

Фото: Le Parnass

В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас

На японский рынок российский внедорожник завозит серый импортер.

В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас — фото 1281219В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас — фото 1281211В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас — фото 1281213В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас — фото 1281212В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас
В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас

На японский рынок российский внедорожник завозит серый импортер.

В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас — фото 1281213В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас — фото 1281211В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас — фото 1281212В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас — фото 1281219В Японию завезли Lada Niva Travel — в два раза дороже, чем у нас
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