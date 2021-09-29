В Японию завезли Lada Niva Travel - в два раза дороже, чем у нас

Арест за тонировку? Да! Есть разъяснения ГИБДД Напоминаем, что лобовое и передние боковые стекла должны иметь светопропускание не меньше 70%. Для задних стекол такая норма не предусмотрена - их расцветка может быть любой. Допускаются шторы, ставни и другие накладные элементы. Все, кроме зеркальной тонировки. Беспилотный КАМАЗ уже перевозит грузы Машина разработана в рамках проекта «Одиссей». Задумка в том, чтобы осуществлять внутризаводскую логистику комплектующих. Новый БелАЗ соберут из китайских запчастей - так дешевле Интересная деталь - 430-сильный двигатель питается компримированным газом. Но требованиям безопасности машина пока не соответствует.