На заметку: водители рассказали, как готовят авто к зиме

Согласно результатам опроса, проведенного Авито Авто, большинство водителей относят к действиям первой необходимости при подготовке авто к зиме замену шин (86%) и подготовку «зимнего комплекта» (щетки для очистки автомобиля, скребок для льда, лопата, трос и так далее). Эти меры назвали обязательными 63%.
Замену масла в преддверии зимнего сезона считают обязательной 57% опрошенных водителей, еще 52% респондентов относят к таким действиям замену/проверку аккумулятора.
47% считают важным проверить отопительную систему, 41% заменят антифриз; 32% обязательно обработают резиновые уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой; поставит свежие щетки стеклоочистителей 31% опрошенных.
Кто самый ответственный
К подготовке автомобиля к зиме ответственнее всего подходят жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Здесь больше, чем в других регионах, автомобилисты уделяют внимание замене масла, замене/проверке аккумулятора, проверке системы отопления и диагностике ходовой.
Замена шин
В этом вопросе очень важен географический фактор: водители из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще других ориентируются на дату в календаре (23% и 25% опрошенных соответственно).
В целом же картина по России такая:
- 27% — переобуваются, когда температура днем становится отрицательной и учащаются осадки
- 25% — градусник показывает до 2–5 градусов выше ноля
- 16% — когда температура днем становится отрицательной, вне зависимости от осадков
- 16% — когда температура днем достигает 0 градусов.
Опрос проведен среди 6 тысяч автовладельцев из разных регионов России.
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