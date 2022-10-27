На заметку: водители рассказали, как готовят авто к зиме

И что при подготовке считают действительно важным.

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Согласно результатам опроса, проведенного Авито Авто, большинство водителей относят к действиям первой необходимости при подготовке авто к зиме замену шин (86%) и подготовку «зимнего комплекта» (щетки для очистки автомобиля, скребок для льда, лопата, трос и так далее). Эти меры назвали обязательными 63%.

Замену масла в преддверии зимнего сезона считают обязательной 57% опрошенных водителей, еще 52% респондентов относят к таким действиям замену/проверку аккумулятора.

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47% считают важным проверить отопительную систему, 41% заменят антифриз; 32% обязательно обработают резиновые уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой; поставит свежие щетки стеклоочистителей 31% опрошенных.

Кто самый ответственный

К подготовке автомобиля к зиме ответственнее всего подходят жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Здесь больше, чем в других регионах, автомобилисты уделяют внимание замене масла, замене/проверке аккумулятора, проверке системы отопления и диагностике ходовой.

Замена шин

В этом вопросе очень важен географический фактор: водители из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще других ориентируются на дату в календаре (23% и 25% опрошенных соответственно).

В целом же картина по России такая:

27% — переобуваются, когда температура днем становится отрицательной и учащаются осадки

25% — градусник показывает до 2–5 градусов выше ноля

16% — когда температура днем становится отрицательной, вне зависимости от осадков

16% — когда температура днем достигает 0 градусов.

Опрос проведен среди 6 тысяч автовладельцев из разных регионов России.

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