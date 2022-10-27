Сколько потеряет Mercedes-Benz с уходом из России — журнал За рулем

Сколько потеряет Mercedes-Benz с уходом из России

Потери окажутся существенными.

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Накануне Mercedes-Benz заявил об уходе с российского рынка и продаже доли в своих дочерних компаниях «Автодому». Директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров подсчитал, что потери бизнеса в России обойдутся немецкому концерну в два миллиарда евро.

При этом он отметил, что основные убытки будут связаны не с прекращением продаж Мерседесов: в прошлом году в России было продано около 45 тыс. автомобилей, это 2% от общих продаж.

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«Другое дело — активы компании в нашей стране, которые сама компания оценивала на уровне двух миллиардов евро при прибыли до вычета процентов и налогов концерна по всему миру на уровне 29 миллиардов евро. Если российский бизнес Mercedes-Benz будет передан новому владельцу по номинальной стоимости, то потери окажутся существенными», — пояснил эксперт РИА Новости.

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com

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