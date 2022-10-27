В фильме про Жигули показали 4 устаревших и одну удачную функцию автомобиля — журнал За рулем

В фильме про Жигули показали 4 устаревших и одну удачную функцию автомобиля

Некоторые вещи только в музее и можно увидеть, а прикосновение к старым автомобилям - это особенный тактильный опыт, отметил ведущий.

Материалы по теме
Отвести душу: как молодежь переосмыслила советскую «классику»

Автомобили развиваются, и многие системы уходят в прошлое — все эти клавиши, воздушные заслонки... Денис Капля не только показывает ушедшие в прошлое системы автомобиля, но даже пробует с ними работать.

Очиститель фар, скомбинированный с омывателем — в процессе эволюции автомобиля эта система ушла в прошлое. Такая система устанавливалась на многие вазовские модели. В музее АВТОВАЗа ее можно увидеть на Ниве, которая была восстановлена в 2006 году к 40-летию автогиганта.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Ведущий демонстрирует также «кривой стартер», или пусковую рукоятку. В инструкции четко сказано, что это устройство не для запуска мотора, а для того, чтобы в мороз разогнать застывшее масло, а потом уже запускать автомобиль штатно — с аккумулятора. Но при определенных настройках можно было завести автомобиль и таким образом. Начиная с модели 2105 от этой «ручки» отказались — просто и смазочные системы, и аккумуляторы, и системы запуска автомобилей стали достаточно надежными.

Материалы по теме
В России начали выпускать новинку — НИВушку

Ножной омыватель стекла — тоже экзотическая функция. Чтобы привести его в действие, нужно было нажимать ногой на маленькую круглую кнопочку, расположенную рядом с педалью сцепления. Непривычно и не очень-то удобно. Ручной омыватель на 2101 — резиновая кнопка на панели приборов, на которую нужно было нажимать несколько раз, чтобы брызнула вода. Неудобно — и хорошо, что ее заменил электромоторчик.

А вот эта функция не помещала бы и многим современным автомобилям — это двойная регулировка спинки сиденья на классических Жигулях. Наклон спинки можно было регулировать как ступенчато, поднимая ручку до характерного щелчка, так и бесступенчато — вращая барашек.

Видео: YouTube

Наше новое видео
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты
3 искренних заблуждения при перевозке детей
50 л/100 км, автомат, пневмоподвеска — тест самого народного автомобиля СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров372
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: