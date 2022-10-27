В фильме про Жигули показали 4 устаревших и одну удачную функцию автомобиля

Некоторые вещи только в музее и можно увидеть, а прикосновение к старым автомобилям - это особенный тактильный опыт, отметил ведущий.

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Автомобили развиваются, и многие системы уходят в прошлое — все эти клавиши, воздушные заслонки... Денис Капля не только показывает ушедшие в прошлое системы автомобиля, но даже пробует с ними работать.

Очиститель фар, скомбинированный с омывателем — в процессе эволюции автомобиля эта система ушла в прошлое. Такая система устанавливалась на многие вазовские модели. В музее АВТОВАЗа ее можно увидеть на Ниве, которая была восстановлена в 2006 году к 40-летию автогиганта.

Ведущий демонстрирует также «кривой стартер», или пусковую рукоятку. В инструкции четко сказано, что это устройство не для запуска мотора, а для того, чтобы в мороз разогнать застывшее масло, а потом уже запускать автомобиль штатно — с аккумулятора. Но при определенных настройках можно было завести автомобиль и таким образом. Начиная с модели 2105 от этой «ручки» отказались — просто и смазочные системы, и аккумуляторы, и системы запуска автомобилей стали достаточно надежными.

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Ножной омыватель стекла — тоже экзотическая функция. Чтобы привести его в действие, нужно было нажимать ногой на маленькую круглую кнопочку, расположенную рядом с педалью сцепления. Непривычно и не очень-то удобно. Ручной омыватель на 2101 — резиновая кнопка на панели приборов, на которую нужно было нажимать несколько раз, чтобы брызнула вода. Неудобно — и хорошо, что ее заменил электромоторчик.

А вот эта функция не помещала бы и многим современным автомобилям — это двойная регулировка спинки сиденья на классических Жигулях. Наклон спинки можно было регулировать как ступенчато, поднимая ручку до характерного щелчка, так и бесступенчато — вращая барашек.

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