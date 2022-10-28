Жаркий октябрь: финал российских гонок на выносливость REC

На Сочи Автодроме завершился сезон зрелищной гоночной серии — концовка сезона получилась интересной!

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Заключительный этап Russian Endurance Challenge-2022 прошел в воскресенье 23 октября на Сочи Автодроме. Это было четырехчасовое противостояние 19 экипажей в пяти классах — CN Pro, CN, GT Pro, GT, GT light. Главная интрига в «абсолюте» свелась к борьбе прототипа команды G-Drive Racing (класс СN Pro) и Mercedes AMG GT3 команды Yadro Motorsport (класс GT Pro).

Поул-позицию занял экипаж № 26 Романа Русинова и Сергея Афанасьева, но уже на первых метрах дистанции вперед вырвался Сергей Столяров на Mercedes (экипаж 48), имевший преимущество на прямых за счет большой мощности двигателя. В первые полчаса марафона все внимание было приковано к борьбе между Столяровым и Русиновым. В G-Drive Racing решили переиграть своих соперников за счет более раннего пит-стопа — Русинов воспользовался отсутствием трафика на трассе и взвинтил темп.

Столяров же начал догонять круговых и терять время на обгоне более медленных машин. А после пит-стопа Мерседес Yadro Motorsport вернулся на трассу уже позади прототипа G-Drive G01. По ходу второго отрезка Русинов укрепил лидерство, но усилия были сведены «на нет» появлением машины безопасности из-за пожара на Mazda 3 (Валерий Смирнов, экипаж № 53).

Затем у Mercedes начал сбоить генератор, а в G-Drive Racing ошиблись на втором пит-стопе, выпустив машину раньше регламентированного 4-минутного лимита. За нарушение Афанасьев, сменивший Русинова, получил проезд по питлейну. Но аналогичный штраф за обгон под желтыми флагами получил и экипаж Yadro Motorsport. А дальше Столяров и его напарник Виктор Шайтар выбыли из борьбы за лидерство в абсолюте из-за технических неполадок. На последнем круге машина замерла на трассе, но все же смогла пересечь линию финиша на первом месте в классе GT Pro.

Первую позицию в «абсолюте» уже до самого конца уверенно удерживали Русинов и Афанасьев. Тем временем экипаж Русинова и Афанасьева удержал лидерство в «абсолюте» и стал лучшим в классе прототипов CN Pro.

Вместе с Русиновым и Афанасьевым на подиум в CN Pro поднялись представители двух экипажей команды Арт-Лайн, выступавших на автомобилях Legends-Evo. А в GT Pro тройку призеров дополнили экипаж 23-й команды Spora GT на Porsche (Алексей Дудукало, Евгений Румянцев, Антон Девякович) и экипаж 71-й команды KTM Racing Team Russia (Андрей Гончаров, Александр Масленников). Причем на KTM X-Bow буквально за полчаса до финиша загорелся мотор, что не помешало команде занять третье место в классе.

В классе GT сначала красиво боролись пилоты команд Spora GT (экипаж 41) на Toyota Supra и APRTeam на BMW M4 GT4 (экипаж 98), но затем экипажу на BMW (Марат Хайров и Олег Семенов) удалось перехватить инициативу и создать довольно прочный задел. Однако незадолго до финиша у обоих экипажей возникли проблемы, и быстрее с ними справились в боксах Spora GT, что и предопределило исход гонки в пользу Toyota (Александр Вартанян, Станислав Аксенов, Титаренко Сергей). Третье место в классе завоевала команда Shonx GT4 (экипаж 28).

В GT Light гонка началась с удивительного соперничества иномарок с ВАЗ 21053 команды РК-Спорт, в составе которой в Сочи выступал чемпион российского чемпионата по дрифту Аркадий Цареградцев. «Боевая классика» ничуть не уступала по темпу соперникам на Mazda 3 и BMW E92. Однако ряд обстоятельств все же не позволил пилотам на «жигулях» удержаться впереди. Победу в этом классе отпраздновали Илья Обжигалов и Аслан Ширинов из Mazda Karting Academy (экипаж 77). Второе место занял экипаж 92-й команды ClassicCarRacing, а у РК-Спорт в итоге бронза.

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В многочисленном классе CN компанию Shortcut составили команды на Mitjet 2L. И уверенную победу одержал экипаж именно на одной из этих машин: Сергей Борисов и Надежда Яхнич (экипаж 81, Yakhnich Драйв) уверенно провели всю гонку и заслуженно поднялись на вершину подиума. Тройку призеров дополнили экипажи Balchug Racing Team (экипаж 21, Михаил Лобода и Кирилл Киракозов) и Zub&Ko (экипаж 9, Виталий Зубенко и Константин Захаревский).

Российская серия REC вернется в следующем году. А вот российских КАМАЗов на ралли-рейде «Дакар» в грядущем январе мы не увидим.

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Фото: Russian Endurance Challenge