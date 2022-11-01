Эксперты озвучили, с чем связан рост автокредитования — журнал За рулем

Эксперты озвучили, с чем связан рост автокредитования

За третий квартал было выдано кредитов на покупку авто на 184,9 млрд рублей.

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По сравнению со вторым кварталом объем выданных автокредитов вырос на 69%, но рынку еще далеко до показателей прошлого года — 303,1 млрд рублей.

«Существенный рост выдачи по сравнению со вторым кварталом был обусловлен эффектом низкой базы, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок. Помимо вышеупомянутых факторов серьезное влияние на выдачу автокредитов в этом периоде также оказала возобновившаяся в июле 2022 года государственная программа льготного автокредитования», отмечает директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

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Как мы рассказывали ранее, в этом году программу господдержки на покупку авто планируется распространить на новые категории покупателей.

Фото: Depositphotos

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