Автоконцерны возмущены покупкой Твиттера Маском, и вот почему

GM даже прекратила рекламу в соцсети, а Citroen позволил себе издевку.

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Социальные сети — важный маркетинговый инструмент для всех автомобильных брендов. С поглощением Twitter* Илоном Маском сеть теперь находится в красном списке первого конкурента Tesla.

До сих пор у любого производителя были целые отделы, которые отвечали на вопросы клиентов, предоставляли комментарии и умело размещали презентации своих продуктов.

С поглощением Twitter* главой Tesla Илоном Маском (27 октября 2022 года за 44 млн долларов) отношения с соцсетью у многих будут меняться. Несмотря на то что Маск обещает обеспечить большую прозрачность и свободу выражения мнений на платформе, многие производители автомобилей обеспокоены тем, что владелец соцсети является «боссом конкурирующей компании».

К скептикам относится, например, американский производитель автомобилей General Motors, который сообщил CNBC, что приостановит свою рекламу в Twitter* до выяснения, в каком направлении будет развиваться соцсеть.

Другие автопроизводители пока, в основном, обсуждают, оставаться ли в соцсети, а Citroen был одним из первых, кто прокомментировал пришествие Маска:

«Здравствуйте, платформа социальных сетей одного из наших конкурентов», — такое приветствие появилось на страничке французского автомобильного бренда.

Это не похоже на уход, но звучит так, как будто там хорошо осведомлены о возможных последствиях изменений в Twitter*.

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В целом, это плохие новости для Илона Маска, и особенно для Twitter*. Потому что служба новостей годами борется с неэффективной моделью монетизации и регулярно оказывается в минусе. Если основные клиенты, такие как GM, исчезнут, балансовый отчет соцсети продолжит ухудшаться.

*Twitter — соцсеть, запрещенная в России.



Есть ли у Илона Маска планы на Россию, доподлинно не известно, но глава Минпромторга Денис Мантуров готов обсудить сотрудничество.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .





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