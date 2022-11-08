Тот самый «полувековой» УАЗ-469 - салон, опции и цены

Оригинальные приборы, кресла, шильдики и особые условия для покупателей. Обещают обойтись без дилерских накруток!

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В салоне, как и во внешности только что представленного юбилейного УАЗ-469, есть характерные особенности.

Приборная панель, как и кузов, выполнена в окраске «раптор», защищающей от механических повреждений.

Кресла имеют обивку из экокожи с двойной красной прострочкой, передние — с подогревом. Обивка потолка — черная, двери имеют оригинальные пластиковые карты-вкладыши.

Приобрести такой автомобиль предлагают прямо у завода, без дилерских накруток, сообщает пресс-служба УАЗа. Есть возможность выбрать порядковый номер спецсерии. Соответствующий шильдик будет установлен на кузов авто и отражен в VIN-номере.

Для тех, кто будет покупать автомобиль в Ульяновске (без доставки), будет организована персональная экскурсия по УАЗу и фирменному музею.

На сайте «Жизнь УАЗ» в разделе «Юбилей УАЗ-469» уже можно оформить заказ на такую машину, либо же заявку можно отправить по электронной почте [email protected]. Цена того самого «полувекового» УАЗа, почти в точности повторяющего первые образцы этой модели, составляет 1 650 000 рублей.

Что под капотом у юбилейного УАЗа, рассказано тут.

Фото: УАЗ