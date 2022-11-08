Юбилейный УАЗ-469 - его можно купить (недорого!), и вот как он выглядит

На гоночной трассе «Арское» в Ульяновске состоялась презентация коллекционной серии УАЗ-469, посвященной 50-летнему юбилею модели, сообщает пресс-служба УАЗа. Прямо на презентации первые десять машин нашли своих владельцев.
Сообщается, что выход серии приурочен к дате 15 декабря 1972 года, когда были выпущены первые оригинальные УАЗ-469. Ожидается, что модель-трибьют со временем станет коллекционной ценностью.
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Фото: УАЗ