Юбилейный УАЗ-469 — его можно купить (недорого!), и вот как он выглядит — журнал За рулем

Юбилейный УАЗ-469 - его можно купить (недорого!), и вот как он выглядит

Это будет ограниченная серия машин в оригинальном исполнении.

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На гоночной трассе «Арское» в Ульяновске состоялась презентация коллекционной серии УАЗ-469, посвященной 50-летнему юбилею модели, сообщает пресс-служба УАЗа. Прямо на презентации первые десять машин нашли своих владельцев.

Сообщается, что выход серии приурочен к дате 15 декабря 1972 года, когда были выпущены первые оригинальные УАЗ-469. Ожидается, что модель-трибьют со временем станет коллекционной ценностью.

Юбилейный УАЗ-469 — его можно купить (недорого!), и вот как он выглядит

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Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

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