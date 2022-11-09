Деньги не предлагать: страховщиков обязали ремонтировать авто на СТО

Причем использовать для этого они должны новые детали.

В связи со значительным удорожанием автозапчастей, страховые компании начали по ОСАГО предлагать владельцам пострадавших авто заменить деньгами ремонт на СТО. Естественно, стоимость восстановления рассчитывалась с учетом износа деталей.

Но теперь такой возможности страховщиков лишили: Верховный суд постановил, что в одностороннем порядке они не могут заменить ремонт деньгами. А восстанавливать автомобиль следует только новыми деталями.

Впрочем, такая замена все же возможна, но только при заключении письменного соглашения, пишет «РГ».

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: depositphotos.com