Авторынок в стагнации: стоит ли ждать традиционных новогодних скидок — журнал За рулем

Авторынок в стагнации: стоит ли ждать традиционных новогодних скидок

За год ситуация сильно поменялась.

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В конце года дилеры традиционно устраивали «предновогодний ценопад»: автомобили можно было приобрести с существенными скидками. В этом году все поменялось: машины в дефиците, новые поставки ничтожны и не успевают за спросом, цены взлетели на невиданную ранее высоту.

Но даже в условиях низких продаж участники авторынка вынуждены стимулировать спрос. В связи с этим в ближайшие месяцы можно ожидать скидок на автомобили в наличии. Но касается это только российских и китайских марок.

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Предновогодних распродаж, как это было раньше, ждать, конечно, не стоит: скидка будет не такой весомой. Тем более что дилерам в любом случае предстоит освобождать склады для смены модельного года машин.

Размер дисконта будет зависеть не только от поддержек дистрибьютора, но и от потребности каждого дилера в оборотных средствах, уточняет «РГ».

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: скриншот из фильма «Плохой санта»

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