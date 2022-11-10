Авторынок в стагнации: стоит ли ждать традиционных новогодних скидок

За год ситуация сильно поменялась.

В конце года дилеры традиционно устраивали «предновогодний ценопад»: автомобили можно было приобрести с существенными скидками. В этом году все поменялось: машины в дефиците, новые поставки ничтожны и не успевают за спросом, цены взлетели на невиданную ранее высоту.

Но даже в условиях низких продаж участники авторынка вынуждены стимулировать спрос. В связи с этим в ближайшие месяцы можно ожидать скидок на автомобили в наличии. Но касается это только российских и китайских марок.

Предновогодних распродаж, как это было раньше, ждать, конечно, не стоит: скидка будет не такой весомой. Тем более что дилерам в любом случае предстоит освобождать склады для смены модельного года машин.

Размер дисконта будет зависеть не только от поддержек дистрибьютора, но и от потребности каждого дилера в оборотных средствах, уточняет «РГ».

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: скриншот из фильма «Плохой санта»