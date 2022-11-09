Как проверить перед покупкой, не скручен ли пробег — журнал За рулем

Как проверить перед покупкой, не скручен ли пробег

Уменьшенный пробег — частое явление на рынке б/у авто.

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На волне развития новых каналов поставок автомобилей в Россию все чаще появляется информация об автомобилях со скрученным пробегом. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупреждает: «Чем дольше мы будем жить в состоянии дефицита, тем больше людей столкнутся с этой проблемой».

Дилеры это тоже просекли, поэтому часто продают машины через организации, которые просуществуют недолго — не хотят нести ни обязательства, ни гарантию, ни ответственность.

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Защититься от этого практически невозможно. С современными мощными сканерами корректируются и электронные, и механические одометры.

Поэтому эксперты советуют по возможности «пробивать» машину перед покупкой, а также оценивать, насколько состояние автомобиля соответствует цифрам на одометре.

Кстати, в России за скрученный пробег предусмотрена ответственность в виде штрафа, но на практике эта норма не работает, передает КоммерсантЪ.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Unspash

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