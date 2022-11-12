Porsche 911 обзавелся внедорожной версией Dakar

Знали ли вы, что этот породистый спорткар когда-то успешно принимал участие в самом престижном ралли-рейде планеты?

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А фанаты марки помнят триумф Porsche на Дакаре 1984 года, когда Рене Метж и Доминик Лемуан привели к финишу первый 911-й с приводом на четыре колеса — за год до появления серийного полноприводного Porsche с индексом 959. Как пишет motor1, уже очевидно, что полный привод сделают стандартным для модификаций нового 911-го, имеющего заводской индекс 992.

Эту машину, ранее именовавшуюся Safari, но теперь официально получившую суффикс Dakar в названии, планируют представить 16 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но на фото, запечатлевшие машину на испытаниях в разных климатических зонах, от Дубая, Марокко, юга Франции и до замерзших озер Швеции, можно полюбоваться уже сейчас.

Известно, что в доводке машины принимал участие посол Porsche, знаменитый раллист Вальтер Рерль. А вот характеристики пока не уточняются, их раскроют только на премьере в США.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Porsche