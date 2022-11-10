Ниву можно купить в несколько кликов - вот способ

Семейство Lada Niva добавили на недавно открывшуюся онлайн-витрину.

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В ней, напомним, представлены автомобили, имеющиеся в наличии у официальных дилеров Lada. В момент открытия на онлайн-витрине была представлена только Гранта. Теперь же предлагают и оба варианта внедорожника.

Так, например, на момент публикации заметки в Москве у двух различных дилеров к покупке доступны шесть машин Niva Legend в комплектации Classic’22, а также 13 экземпляров Niva Travel двух комплектаций, находящиеся в трех разных автосалонах.

Чтобы забронировать машину, надо зарегистрироваться в сервисе и нажать соответствующую кнопку. Разработчики платформы говорят, что помимо бронирования уже доступна и функция дистанционной оплаты.

Стоит напомнить, что подобную схему с онлайн-бронированием машин АВТОВАЗ обкатывал несколько лет назад, и тогда широкого распространения она не получила. Однако пандемия внесла в действующие модели продаж серьезные коррективы: покупка онлайн чего угодно для многих стала делом совершенно обыденным.

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