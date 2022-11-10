Прогноз: что будет с ценами на бензин в 2023 году — журнал За рулем

Прогноз: что будет с ценами на бензин в 2023 году

Как повлияют глобальные процессы на рынке энергоносителей на нас с вами, выяснили экономисты.

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Колебания цен на международном и внутреннем рынке демпфируются специальными механизмами, говорят специалисты. Эти механизмы не допустят резких колебаний розничных расценок на бензин и дизель.

«В связи с эмбарго, которое вводится против России в декабре, на внутреннем рынке возникнет избыток как самой нефти, так и нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие заводы будут пытаться и бензин, и солярку, и мазут продать на внутреннем рынке», — цитируют РИА Новости экономиста Алексея Зубца.

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В этих условиях повышение цен на топливо будет происходить только в рамках инфляции, которая в следующем году ожидается на уровне максимум 7,5%, полагает Зубец. Отметим, Алексей Зубец — директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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