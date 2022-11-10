Прогноз: что будет с ценами на бензин в 2023 году

Колебания цен на международном и внутреннем рынке демпфируются специальными механизмами, говорят специалисты. Эти механизмы не допустят резких колебаний розничных расценок на бензин и дизель.
«В связи с эмбарго, которое вводится против России в декабре, на внутреннем рынке возникнет избыток как самой нефти, так и нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие заводы будут пытаться и бензин, и солярку, и мазут продать на внутреннем рынке», — цитируют РИА Новости экономиста Алексея Зубца.
В этих условиях повышение цен на топливо будет происходить только в рамках инфляции, которая в следующем году ожидается на уровне максимум 7,5%, полагает Зубец. Отметим, Алексей Зубец — директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.
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