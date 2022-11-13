Автомобиль сбил собаку. Теперь ее владелица должна заплатить водителю

Женщина свою вину признала.

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В конце августа в одном из населенных пунктов Республики Карелия произошел инцидент: в ночное время брошенными камнями были выбиты лобовое стекло и люк на крыше Nissan X-Trail местного жителя. Как оказалось, это была месть 37-летней женщины за сбитую накануне собаку.

Суд признал женщину виновной в преступлении по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Ее обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. руб. и 90 тыс. руб. в счет компенсации материального ущерба.

На судебном заседании подсудимая вину признала, сообщается на портале Прокуратуры Республики Карелии.

Состояние пострадавшей собаки не уточняется.

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