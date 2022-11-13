Цвет автомобиля влияет на аварийность: новые исследования ученых

На вероятность возникновения ДТП и гибели в нем людей влияет множество факторов. Освещенность дороги, осадки в виде дождя или снега, количество пассажиров в автомобиле и даже цвет машины играют роль, к каким последствиям приведет авария.
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) провели исследования и выяснили, что белые машины попадают в ДТП реже, так как более заметны на дороге. А вот синие и зеленые с большей вероятностью становятся участниками дорожных происшествий.
«Более агрессивные водители, в среднем, могут выбирать более яркие модели авто и, наоборот, это тоже маркеры. Дальнейшее изучение этого направления позволит предложить дополнения в профессиональную подготовку водителей с учетом их поведенческих особенностей», — цитирует РИА Новости доцента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Анги Схведиани.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
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