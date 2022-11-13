Цвет автомобиля влияет на аварийность: новые исследования ученых — журнал За рулем

Цвет автомобиля влияет на аварийность: новые исследования ученых

Вероятность ДТП зависит от многих факторов.

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На вероятность возникновения ДТП и гибели в нем людей влияет множество факторов. Освещенность дороги, осадки в виде дождя или снега, количество пассажиров в автомобиле и даже цвет машины играют роль, к каким последствиям приведет авария.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) провели исследования и выяснили, что белые машины попадают в ДТП реже, так как более заметны на дороге. А вот синие и зеленые с большей вероятностью становятся участниками дорожных происшествий.

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«Более агрессивные водители, в среднем, могут выбирать более яркие модели авто и, наоборот, это тоже маркеры. Дальнейшее изучение этого направления позволит предложить дополнения в профессиональную подготовку водителей с учетом их поведенческих особенностей», — цитирует РИА Новости доцента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Анги Схведиани.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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