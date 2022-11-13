Можно и без ОСАГО: кому закон разрешает не страховать свою ответственность

Как известно, каждый водитель транспортного средства обязан иметь полис ОСАГО. Но есть исключения: обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на некоторые категории водителей.
В частности, освобождены от такой обязанности владельцы ТС, максимальная скорость которых не превышает 20 км/ч. А также:
- ТС, которые не регистрируются в ГИБДД
- ТС Вооруженных сил
- иностранных ТС, которые имеют полис «Зеленая карта»
- ТС, не имеющих колес (например, гусеничных).
На легковые прицепы, принадлежащие физлицам, ОСАГО тоже не требуется.
В апреле этого года от оформления полиса также были освобождены лица, прибывшие из Украины, ЛНР и ДНР. Но только на период 90 дней со дня въезда в РФ.
Если такой автомобиль будет признан виновником ДТП, то ущерб пострадавшему будет выплачен из профессионального объединения страховщиков, напоминает «КонсультантПлюс».
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.