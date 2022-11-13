Можно и без ОСАГО: кому закон разрешает не страховать свою ответственность

В 2022 году список расширился.

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Как известно, каждый водитель транспортного средства обязан иметь полис ОСАГО. Но есть исключения: обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на некоторые категории водителей.

В частности, освобождены от такой обязанности владельцы ТС, максимальная скорость которых не превышает 20 км/ч. А также:

ТС, которые не регистрируются в ГИБДД

ТС Вооруженных сил

иностранных ТС, которые имеют полис «Зеленая карта»

ТС, не имеющих колес (например, гусеничных).

На легковые прицепы, принадлежащие физлицам, ОСАГО тоже не требуется.

В апреле этого года от оформления полиса также были освобождены лица, прибывшие из Украины, ЛНР и ДНР. Но только на период 90 дней со дня въезда в РФ.

Если такой автомобиль будет признан виновником ДТП, то ущерб пострадавшему будет выплачен из профессионального объединения страховщиков, напоминает «КонсультантПлюс».

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