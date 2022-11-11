Как освежить воздух в машине? Угадайте самый популярный ответ

Мы спросили читателей «За рулем» в Viber, какой освежитель воздуха они используют в своей машине. Около 3% из 4143 ответивших сказали, что используют спрей. Чуть больше — 4% и 6%, проголосовали за мешочек с наполнителем и твердотельную фигурку.
Около 8% читателей отдают предпочтение традиционной «елочке». А самый популярный вариант освежителя-ароматизатора — емкость с гелем или маслом, такую используют 29% проголосовавших.
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Однако большинство — а именно половина нашей аудитории — не используют никаких приспособлений. И правда, иногда проще просто открыть окно…
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Фото: armageda/drive2.ru