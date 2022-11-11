Как освежить воздух в машине? Угадайте самый популярный ответ — журнал За рулем

Как освежить воздух в машине? Угадайте самый популярный ответ

Не «елочкой» единой, это правда! Но и ваш вариант, скорее всего, большинство не разделяет.

Материалы по теме
На этом водителю точно не стоит экономить — предостережение эксперта «За рулем»

Мы спросили читателей «За рулем» в Viber, какой освежитель воздуха они используют в своей машине. Около 3% из 4143 ответивших сказали, что используют спрей. Чуть больше — 4% и 6%, проголосовали за мешочек с наполнителем и твердотельную фигурку.

Около 8% читателей отдают предпочтение традиционной «елочке». А самый популярный вариант освежителя-ароматизатора — емкость с гелем или маслом, такую используют 29% проголосовавших.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоРано или поздно это случится с вами в лифте

«За рулем» в Viber — подписаться!

Однако большинство — а именно половина нашей аудитории — не используют никаких приспособлений. И правда, иногда проще просто открыть окно…

Как освежить воздух в машине? Угадайте самый популярный ответ

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: armageda/drive2.ru

Наше новое видео
Упрощенный УАЗ Патриот — нет АБС и подушек, китайская коробка
В России появилась новая марка — тестируем ее первый кроссовер
Новый российский внедорожник: он всем нам очень нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров273
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: