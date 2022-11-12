Появилась первая в мире «женщина» для аварий

И это оправданно — женщины на 73% чаще, чем мужчины, получают травмы в ДТП.

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В начале 1970-х годов в GM создали манекен для краш-тестов Hybrid I. Он копировал мужчину среднего роста, веса и телосложения. Когда инженерам понадобились манекены женщин, детей и младенцев, разработчики манекенов просто уменьшили Hybrid I, вместо того чтобы создать уникальные куклы.

Первый женский манекен появился только в 2011 году, но по своим пропорциям он соответствовал только 5% женщин: рост 150 см и вес 49 кг, как у 12-летней девочки.

Но вот исследователи из Швеции, наконец, создали настоящий женский манекен. Он(а) имеет рост 160 см и весит 62 кг. Средняя европейская женщина имеет рост 165 см и весит 70 кг. Грудь и бедра нового манекена в полной мере отражают физиологию средней женщины. При создании манекена учитывалось даже то, что женщины имеют меньшую мышечную массу, чем мужчины, и иную крепость и гибкость суставов.

Руководила созданием манекена Астрид Линдер — инженер и директор по безопасности дорожного движения Шведского национального дорожно-транспортного научно-исследовательского института. Она говорит, что из-за особенности суставов женщины больше подвержены риску хлыстовой травмы шеи, чем мужчины.

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Кроме того, манекен с правильными женскими пропорциями позволяет получать более точные данные во время испытаний подушек безопасности. Например, женщины во время вождения находятся ближе к рулевому колесу. Кроме того, ремень безопасности проходит по их телу несколько иначе.

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Фото: Junior REIS / Unsplash

Видео: YouTube