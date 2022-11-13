Владелец этого Chevrolet за минуту обеднел на 43 тысячи рублей

Поражает то, насколько неторопливо воры начинают процесс.

Эту операцию, сравнимую по слаженности с хорошим пит-стопом на гонках, сняла 3 ноября на одной из парковок в Техасе бортовая камера Теслы.

Черный Dodge Charger аккуратно паркуется рядом с белым Chevrolet Corvette, из подъехавшей машины выходят два человека и начинают неторопливо, но вполне квалифицированно, с использованием электрического гайковерта откручивать заднее колесо Корвета!

После того как на машине срабатывает сигнализация, их действия ускоряются, а снятое колесо молниеносно подхватывает третий человек, выскочивший из машины. Четвертый, судя по горящим стоп-сигналам, все это время сидит за рулем и готовится сменить тормоз на газ.

Весь процесс занимает всего 59 секунд, после чего преступники успешно ретируются. Однако запись с Теслы уже передана в распоряжение полиции, которая начала расследование, пишет Motor1. Похищенное колесо стоит примерно 700 долларов, то есть около 43 тысяч рублей.





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Фото: скриншот с видео из соцсетей